Екатеринбург, 3 октября, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мэрию города ждёт проверка из-за ситуации с вывозом мусора. Ситуацию с уборкой частного сектора взяло на контроль свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Проверка будет внеплановой и выездной. Сейчас идёт её согласование с органами прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Также санитарные врачи усилили мониторинг за ситуацией с инфекционными заболеваниями в Екатеринбурге.

Напомним, ранее жители частного сектора жаловались на то, что у них с лета не вывозят отходы. В муниципальном предприятии «Спецавтобаза» на это ответили, что проблема вызвана грядущими изменениями. С 1 ноября эта организация будет региональным оператором по вывозу мусора, и оплачивать процесс станет областной бюджет. Ранее за это платил город, но теперь предусмотренные деньги закончились.