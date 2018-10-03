Хабаровск, 3 октября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Крупная партия икры лососевых видов рыб обнаружена в тайнике на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Схрон находился в нежилом строении в районе поселка Уцкое. В контейнер была встроена холодильная установка. Для реализации браконьеры заготовили свыше 1 тонны икры рыб лососевых видов и более 60 экземпляров рыб. По предварительным оценкам, государству нанесен ущерб в размере свыше 4,5 млн рублей. Незаконно добытая и заготовленная продукция уничтожена. Правоохранители документируют преступление, предусмотренное статьей 256 УК РФ о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Николаевском районе Хабаровского крайя был обнаружен тайник с запрещенными к вылову рыбами осетровых пород. В нем находились 68 экземпляров белуги и 14 осетра. Ущерб, нанесенный государству, был оценен в 1 млн рублей.

AnnaSvist Черная и красная икра

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