Сакраменто, США, 3 октября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В том, что у зрителей сложилось плохое мнение о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» виноваты «русские тролли». Такой вывод сделал эксперт Университета Южной Калифорнии Мортен Бэй. Об этом 2 октября сообщил журнал Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские хакеры

Бэй проанализировал все публикации, которые фанаты киновселенной оставляли на Twitter-странице режиссёра Райана Джонсона в течение семи месяцев. В своей статье он написал, что более 50% комментариев с негативной окраской оставили пользователи, придерживающиеся крайне правых взглядов и идей дискриминации по признаку пола, расы или сексуальной ориентации.

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«Многие из этих пользователей кажутся русскими троллями», — такой вывод сделал Бэй из своего исследования.

Напомним, фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» собрал в кинопрокате США более $620 млн, а сумма его общемировых сборов составила более $1,33 млрд. В России картину посмотрели около 3,16 млн зрителей.