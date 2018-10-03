Токио, 3 октября, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Японский космический зонд «Хаябуса-2» направил к астероиду Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, робота-исследователя MASCOT. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Хаябуса-2 летит на астероид

Отмечается, что десятикилограммовый робот кубической формы совершит посадку на поверхности небесного тела в неисследованной части астероида. Миссия робота, оснащенного камерой, микроскопом и целым набором датчиков — определить место, подходящее для посадки на Рюгу самого зонда «Хаябуса-2».

Сообщается, что работа зонда будет направлена на поиски на астероиде следов воды и органики, ученые рассчитывают таким образом приблизиться к разгадке тайны распространения во Вселенной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее опубликованное исследование орбиты открытого в 2015 году небесного тела, более удаленного от Солнца, чем Плутон, дает основание предположить, что еще дальше от центра Солнечной системы может находиться так называемая «планета X».

Читайте также: Астрономы нашли подтверждение существования «планеты Х»