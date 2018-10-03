Вашингтон, 3 октября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сравнила «вмешательство России» в американские выборы 2016 года с терактами 11 сентября 2001 года, сообщает The Washington Post.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

По ее словам, в обоих случаях «иностранное государство совершило нападение на США», однако во втором случае американский лидер ничего не сделал.

«Это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший (действующий на тот момент президент США) сказал: «Ну, у меня нет времени беспокоиться об этом», — заявила Клинтон.

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Напомним, тема «вмешательства России» в ход выборов президента США в 2016 году была вброшена в американское информационное пространство Демократической партией и ее кандидатом на пост президента Хиллари Клинтон.

С помощью этого она рассчитывала занизить рейтинг второго кандидата Дональда Трампа и победить, но её расчёты не оправдались. С января 2017 года американские спецслужбы занялись расследованием «вмешательства России», однако до сих пор никаких доказательств представлено не было.

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