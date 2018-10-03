Москва, 3 октября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Более 40 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения зафиксировали специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2018 году. Об этом гласит инфографика, опубликованная 3 октября в газете «Красная звезда».

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

Также сообщается, что ВКС РФ обнаружили и приняли на сопровождение около 900 новых космических объектов. Кроме того, космические войска сопроводили 14 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Отмечается, что специалисты ведомства десять раз предупреждали об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа первый замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует размещать оружие в космосе первой и рассчитывает, что такая позиция будет принята во внимание властями США.

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