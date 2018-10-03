О качестве образования в РФ и тревожной ситуации в ДНР и ЛНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- У Латвии меньше года для поиска денег для Газпрома;
- Украина отказалась запрещать обстрелы Донбасса;
- Газпром уходит с рынка Турции;
- В Госдуму внесён законопроект о компенсации вреда пострадавшим в 1993 году;
- Качество образования в регионах отличается.
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