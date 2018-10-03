Штрафы за «российскую оккупацию» и ответ на обвинения США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- За непризнание «российской оккупации» на Украине СМИ хотят штрафовать;
- Пашинян уволил министров и заявил, что уйдёт сам;
- В Совфеде ответили на обвинения Хатчисон;
- Прибалтика и Польша решают, как жить после Brexit;
- В Крыму заработала Сакская ТЭЦ.
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