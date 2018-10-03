Варшава, 3 октября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Гражданин Украины задержан в городе Собене-Езьори (Польша) после нападения на прохожих с топором, сообщает RMF24.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

Нападение произошло 2 октября на улице Дуже Рынек. 35-летний мужчина напал с топором на людей, в результате чего пострадали три человека.

Злоумышленник, которым оказался украинский гражданин, был задержан. Двое из трёх пострадавших были госпитализированы, но вскоре самостоятельно покинули медучреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на пункте пропуска Гребенное был задержан гражданин Украины, у которого польские таможенники обнаружили незадекларированную картину Марка Шагала.

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