Стамбул, Турция, 3 октября, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Наезд на пешеходов в городе Стамбуле (Турция) задержанный водитель автомобиля объяснил приступом гнева, передает телеканал NTV.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Гнев был вызван поведением стамбульцев, которые помешали водителю бить находящуюся с ним в машине женщину. Когда водитель авто ударил свою подругу, очевидцы вмешались, нанеся ему пару ударов.

Автомобиль стоял на обочине, потасовка происходила рядом. Разозлившись, злоумышленник сел за руль и начал преследовать пешеходов, пытаясь задавить их.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате агрессии стамбульского водителя пострадали как минимум пять человек. Инцидент произошел 2 октября в районе Бакыркёй. Агрессивного водителя задержали.