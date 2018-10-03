Москва, 3 октября, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Россия должна продолжить свой путь и не пытаться изменить восприятие себя в глазах американских политиков. Об этом 2 октября заявила французский политолог и заместитель директора Института европейских, российских и евразийских исследований при Университете Джорджа Вашингтона (США) Марлен Ларюэль в эфире Первого канала.

Дядя Сэм

«Если посмотреть на США и на то, как они смотрят на Россию, там есть две основные перспективы. С одной стороны те, кто считает, что Россия стала новым, самым важным врагом и проблемой для США, обычно наравне с Ираном, и с другой стороны те, кто считает, что Россия уже не большая держава, а региональная, и тогда уже не нужно искать какой-то компромисс, потому что РФ не может влиять сильно на международной арене. Большинство мозговых центров критически относятся к России, и только маленькая часть экспертов старается предложить что-то конструктивное», — сообщила Ларюэль.

Она ответила на вопрос ведущего, стоит ли России пытаться изменить отношение к себе со стороны американцев:

«Восприятие России в США больше всего теперь базируется на внутренней американской поляризации. Значит, то, что Россия сама делает, не так много влияет. Важно понять, что большинство американских экспертов и политиков очень мало знают о России и российском обществе. Они не путешествуют в Россию, их понимание о стране больше всего базируется на клише и черно-белом восприятии. Очень сложно стараться менять это. Мне кажется, Россия должна продолжить свой путь, который, как она считает, ей нужен».