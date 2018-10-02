Стамбул, Турция, 3 октября, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате наезда на пешеходов в Стамбуле (Турция), передает телеканал NTV.

Автомобиль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наезд на пешеходов в стамбульском в районе Бакыркёй произошел 2 октября: на тротуар неожиданно заехал автомобиль и начал давить людей, перемещаясь то в одном, то в другом направлении.

Нанеся увечья, водитель пытался скрыться с места происшествия, однако это ему не удалось: правоохранители задержали злоумышленника.