Сбитый электричкой в Москве мужчина выжил
Москва, 3 октября, 2018, 02:13 — ИА Регнум. В Москве в районе железнодорожной станции «Нижние Котлы» электропоезд сбил мужчину, переходившего пути, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.
Сообщается, что мужчина переходил пути перед приближающейся электричкой, ехавшей из аэропорта «Домодедово». На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.
В настоящее время мужчина жив и находится в медицинском учреждении. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ленинградской области на железнодорожной станции «Дивенская» Гатчинского района поезд насмерть сбил подростка с велосипедом, пересекавшего пути по пешеходному переходу.