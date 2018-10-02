Москва, 3 октября, 2018, 02:13 — ИА Регнум. В Москве в районе железнодорожной станции «Нижние Котлы» электропоезд сбил мужчину, переходившего пути, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

Сообщается, что мужчина переходил пути перед приближающейся электричкой, ехавшей из аэропорта «Домодедово». На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

В настоящее время мужчина жив и находится в медицинском учреждении. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ленинградской области на железнодорожной станции «Дивенская» Гатчинского района поезд насмерть сбил подростка с велосипедом, пересекавшего пути по пешеходному переходу.