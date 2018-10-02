Москва, 3 октября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Захарченко, арестован адвокат Виктор Белевцов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«В рамках уголовного дела задержан совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов, а также адвокат Виктор Белевцов, — сказала Петренко. — В действиях Маркелова следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Белевцова — статьёй 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)».

Уточняется, что Маркелов в течение нескольких лет (2007 — 2016 гг.) давал Захарченко взятки «за общее покровительство». Общая сумма превысила два миллиарда рублей.

«Незаконное вознаграждение передавалось ежемесячно по 150 тыс. долларов. Белевцов выполнял различные поручения в связи с оказанием общего покровительства и получением денег», — уточнила Петренко.

По словам представителя СКР, Захарченко передавали наличные деньги — тем способом, который он называл. На сегодняшний день Белевцов, как и Маркелов, помещен под арест.

Напомним, полковник Захарченко задержан 9 сентября 2016 года: на тот момент он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупцииМВД РФ. 10 сентября 2016 г. был помещен под арест по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствованию осуществлению правосудия.

У Захарченко и членов его семьи в ходе расследования обнаружены несколько квартир, золото, драгоценности и наличные деньги в валюте (в пересчете на рубли — более девяти миллиардов). Затем были изъяты дополнительно обнаруженные деньги (в рублевом эквиваленте сумма превысила миллиард рублей). На счетах членов его семьи обнаружено около 300 миллионов евро.

Рассмотрение дела полковника Захарченко в суде началось 15 августа 2018 года. В рамках уголовного дела был задержан сообщник обвиняемого Валерий Маркелов. Ему инкриминируют передачу взятки Захарченко. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября Басманный суд Москвы арестовал Маркелова на два месяца — до 1 декабря 2018 года.