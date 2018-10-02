Кишинёв, 3 октября, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Власти Молдавии выдворили из страны лидера румыноунионистской организации Acţiunea-2012 Георге Симиона. Как передает ИА REGNUM, Симиона задержали в Кишиневе, затем доставили в пункт пропуска через молдавско-румынскую границу Леушены-Албица и вручили решение о запрете на въезд в течение пяти лет.

Выдворение

В конце августа у нескольких лидеров унионистов из Румынии, направлявшихся на акцию в Кишинев, возникли проблемы со въездом в Молдавию. После вмешательства румынского МИД основную группу активистов (кроме лидера платформы Actiunea-2012 Георге Симиона) впустили в Молдавию. Симиона тогда обвинили в «неадекватном и агрессивном поведении».

А позже, когда в ходе самой акции унионисты попытались перекрыть улицу, полиция довольно жестко разогнала унионистов, применив силу, чтобы освободить проезжую часть. Активистов выносили за руки и ноги, волокли по земле, а кое-где даже произошли стычки. Лидеры унионистов обвинили молдавские власти в нарушении демократических норм и потребовали от Румынии прекратить финансирование Молдавии.

До этого, отметим, у унионистов не возникало проблем с проведением акций в Молдавии. Более того, они явно пользовались расположением правящей в Молдавии Демпартии. Вместе с тем в конце августа лидер демократов Владимир Плахотнюк заявил, что Демпартия намерена впредь быть «в первую очередь промолдавской партией». Он пообещал, что уже в ближайшие месяцы граждане Молдавии увидят «интересные шаги в этом направлении» со стороны Демпартии.

ИА REGNUM напоминает также, что ранее молдавский президент-социалист Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе.