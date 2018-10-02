Кишинёв, 3 октября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Молдавскую государственную авиакомпанию Air Moldova купила компания Civil Aviation Group, в составе акционеров которой — румынская бюджетная авиакомпания Blue Air и ряд физических лиц — граждан Молдавии. Как сообщили в Агентстве публичной собственности Молдавии, стоимость сделки — около 60 млн евро, причем подавляющая часть суммы пойдет на оплату долгов компании, передает ИА REGNUM.

Igor Dvurekov Самолёт авиакомпании Air Moldova

Причиной продажи авиакомпании названы финансовые убытки, которые компания несла в последние годы. Новые владельцы обещают развитие инфраструктуры авиакомпании, закупку новых самолетов, увеличение штата и расширение сети авиамаршрутов.

Кишиневское издание NewsMaker, между тем, сообщило, что контрольный пакет акций Civil Aviation Group — вовсе не у румынской авиакомпании, а у двух граждан Молдавии. А схема приватизации схожа с недавней продажей Кишиневского международного аэропорта, когда под видом «российского инвестора» выступили молдавские политико-олигархические структуры, связанные с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором и лидером правящей в Молдавии Демпартии Владимиром Плахотнюком.