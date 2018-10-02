Барселона, Испания, 2 октября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Парламент Каталонии выступил с осуждением решения Верховного суда Испании об отстранении от должности экс-главы региона Карлеса Пучдемона и пятерых других политиков, находящихся за пределами страны, 2 октября передает агентство Reuters.

President.cat Карлес Пучдемон

Также парламентарии проголосовали за передачу права голоса шестерых арестованных законодателей Каталонии их однопартийцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в годовщину несостоявшейся независимости Каталонии, в Барселоне происходили массовые протесты и столкновения с полицией. «Сепаратисты» на улице и в парламенте мятежного региона снова требуют отделения от Испании.

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