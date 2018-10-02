Киев, 2 октября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. На границе Чернобыльской зоны отчуждения открылся информационный центр «Центр ПРИПЯТЬ.ком», сообщает 2 октября «Укринформ».

Amort1939 Чернобыль

По словам директора центра Александра Сироты, в зоне отчуждения создан первый центр, который будет работать с гражданами. Центр планирует сотрудничать с местными школами, чтобы детям можно было посетить зону отчуждения, для них будут проводиться мастер-классы. Также центр позволит гражданам в ускоренном порядке получать пропуски на территорию зоны отчуждения.

Отмечается, что создание центра было инициировано государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны отчуждения. Указ обязывает правительство создать условия для возвращения в зону различных фирм и предприятий.