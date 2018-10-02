Москва, 2 октября, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции с Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также ещё один федеральный закон о ратификации договора с Лаосом о передаче осуждённых. Законы были официально опубликованы сегодня, 2 октября, на интернет-портале правовой информации.

verkeorg Уголовное дело

Напомним, что конвенция с Алжиром была подписана в октябре 2017 года, а с Лаосом — в сентябре 2017 года.