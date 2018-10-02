Дамаск, 2 октября, 2018, 21:51 — ИА Регнум. По информации новостного ресурса Al-Masdar News, всплеск ликвидаций охватил районы, удерживаемые джихадистами на северо-западе провинции Алеппо. Эти события происходят накануне создания демилитаризованной зоны вокруг провинции Идлиб.

SyriaFreedom Сирийские боевики

1 октября трое боевиков убиты неизвестными в балаклавах во время штурма их базы в районе Аль-Лайрамун на линии соприкосновения с сирийскими войсками. Нападавшие захватили оружие и пикап после того, как прикончили трех боевиков.

Убитые боевики, один из которых является иностранным гражданином, принадлежат к связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировке «Хаят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По неподтвержденным данным, нападавшие являются военнослужащими подразделения специального назначения сирийской армии, целью которого является выполнение задач в тылу противника. Данное предположение основано на том, что после выполнения задачи они спешно отошли в сторону района Жамият Аль-Захра, который находится под контролем Дамаска.

Следует отметить, что недавно сирийское ответвление «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело огромный военный парад в районах, контролируемых им на северо-западе Алеппо, что является вопиющим нарушением российско-турецкого соглашения.