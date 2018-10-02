Коркино, Челябинская область, 2 октября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. В челябинском городе Коркино органы СКР выясняют причины смерти младенца. Месячный мальчик умер в одной из больниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

jakobking85 Младенец

Трагедия произошла ещё в июне. Ребёнок был доставлен в больницу с высокой температурой. Медики не смогли его спасти.

По предварительным сведениям, мальчик умер от инфекции, которую врачи не смогли диагностировать. После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказание услуг, которые не отвечают безопасности и повлекли смерть человека.

Сейчас идёт следствие, ход которого находится на контроле областного руководства СКР.