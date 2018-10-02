Киев, 2 октября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. В Киеве возле Севастопольской площади проходит акция протеста против многомесячного отсутствия горячей воды, сообщил майданный «активист» Роман Малко 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

Люди медленно передвигаются по пешеходному переходу, блокируя тем самым движение автомобилей. В руках одного из участников акции виден плакат с лозунгом «Или решайте наши проблемы, или уходите».

Напомним, в Киеве более четырёх месяцев нет горячей воды, а в некоторых районах города — вообще никакой. Всё это время власти Киева не могут решить конфликт между компанией «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом». В «Нафтогазе» отказываются заключать контракт на поставку газа теплогенерирующей компании, пока она не заплатит долги своей предшественницы — компании «Киевэнерго».

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