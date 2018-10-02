Монровия, 2 октября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Центральный банк Либерии опроверг информацию о пропаже новых банкнот на $100 млн, 2 октября передает агентство Associated Press.

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

По словам главы Центробанка Либерии Натаниэля Патрая, все банкноты из партии, отпечатанной в Швеции, были доставлены в хранилища. Информация об этом есть во внутренних документах банка.

Патрай также заявил, что обратится к правительству с просьбой о прекращении расследования «пропажи» банкнот и снятии ограничений на выезд из страны 35 человек в связи с расследованием.

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