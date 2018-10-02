Москва, 2 октября, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Украина растеряла былую мощь и сегодня «хоронит саму себя», считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об том он заявил 2 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Н. Андреева, Ю. Левиновский. Украинская ССР. Почтовая марка. 1967

«1991 год. УССР — мощнейший субъект Советского Союза. Три первоклассных, лучших в СССР, военных округа — Одесский, Прикарпатский, Киевский. Огромные склады с оружием. Группировка войск — мощнейшая в Европе. Отличная промышленность, способность строить авианесущие океанские крейсеры. Мощнейший ракетный сегмент — «Южмаш». «Антонов» — первоклассное, мирового уровня КБ. Мощнейшие НИИ, одно имя академика Патона чего стоит», — рассказал недавнюю историю Коротченко.

Он спросил, что такое Украина сегодня, после распада СССР.

«Аграрный придаток, страна, лишенная суверенитета. Полностью уничтожена армия. Все оружие распродано по коррумпированным схемам. Ни от военной мощи, ни от экономического потенциала не осталось ничего. Служба безопасности Украины является придатком ЦРУ», — описал военный эксперт.

Он напомнил, как американский посол вручал дипломы выпускникам академии СБУ.

«Вы хороните сами себя», — сделал вывод Коротченко, обратившись к украинским собеседникам.

Ранее Игорь Коротченко предположил, что США не станут поставлять на Украину системы ПВО, поскольку это несет риски бесконтрольного использования современного оружия.