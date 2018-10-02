Киев, 2 октября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. В Закарпатской области нет сепаратизма, заявил депутат Верховной рады, глава Партии венгров Украины Василий Брензович, сообщает 2 октября «112 Украина».

Bikkessy Heinbucher József. Танцующие венгры. 1816

По его словам, Украина стремится в ЕС и НАТО, а это является гарантией того, что никакой опасности отделения Закарпатской области в пользу Венгрии нет.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, где венгерский консул раздавал жителям Закарпатской области венгерские паспорта. Принимавшие документ граждане давали клятву в верности Венгрии. Также их предупреждали о том, что власти не должны знать о наличии у них второго паспорта.