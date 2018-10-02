Москва, 2 октября, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В Совфеде негативно оценили обвинения представителем США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон Москвы в тайной разработке системы крылатых ракет, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

NASA HQ PHOTO Кэй Бэйли Хатчинсон

«Первое впечатление, что политический бомонд США сошел с ума. На днях министр внутренних дел пригрозил России морской блокадой, а сегодня представитель США при НАТО не исключила возможность удара по российским ракетным установкам. Ребята, но это же — война! Неужели вы этого не понимаете?» — говорит член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор рассчитывает, что о войне речи не идет.

«Всё они, конечно, понимают, и о горячей войне между Россией и США, надеюсь, речь не идет. Все-таки американские политики не очень похожи на самоубийц. Подобные угрозы я расцениваю как попытки давления на Россию и даже как объявление ей информационной войны на государственном уровне», — заявил он.

Парламентарий отметил, что ему трудно внятно объяснить, как после всего этого США собираются взаимодействовать с Россией в «горячих точках», прежде всего в Сирии.

США уничтожат запрещенные российские боеголовки в случае необходимости, заявила представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. По ее словам, это произойдет в случае, если Россия не остановит свою тайную разработку запрещенной системы крылатых ракет.