Москва, 2 октября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции, подозреваемые в стрельбе из травматического оружия в свободное от службы время, уволены из органов внутренних дел. Об этом сообщила 2 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По её словам, оба сотрудника к настоящему времени уволены со службы «по отрицательным мотивам».

Напомним, инцидент произошёл 30 сентября на Дербеневской улице в Москве. Молодой человек 1993 года рождения был госпитализирован с ранениями от травматического оружия.

По подозрению в причастности к нападению были задержаны лейтенант и старший сержант полиции — сотрудники отдела МВД по Даниловскому району.

В МВД ранее заявили, что в случае если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из органов и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.