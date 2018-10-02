Киев, 2 октября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. На Украине приняли закон о штрафах за использование названия и символов полиции без разрешения, сообщает 2 октября «112 Украина».

Патрульная полиция. Украина

Согласно сообщению, закон был принят в Верховной раде 223 голосами со второго раза. Депутат Рады Антон Геращенко заявил, что до принятия закона каждая организация на Украине могла вставить в свое название слово «полиция», например, «полиция Одесской области». По новому закону за использование слова «полиция» без разрешения будет налагаться административный штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен (от $600 до $1,2 тыс.).

Напомним, ранее правительство Украины предложило выделить полиции в 2019 году на 5 млрд гривен ($180 млн) больше финансирования, чем в 2018 году.