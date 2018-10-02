Калининград, 2 октября, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Литовский пассажирский паром Regina Seaways, который терпит бедствие в Балтийском море, сможет самостоятельно дойти до порта Клайпеда, из которого он ранее вышел. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

wogo24220 Regina Seaways

По его словам, экипаж парома смог восстановить работоспособность одного из двигателей и теперь направляется к порту Клайпеда, из которого он вышел сегодня днем.

Спасательная операция, которая началась сразу после информации о том, что на пароме прогремел взрыв и возник пожар, на данный момент прекращена. В результате инцидента никто не пострадал. Паники среди пассажиров не было.

Стоит отметить, что до сих пор точно не понятно, что же произошло. Сперва поступила информация о том, что в машинном отделении парома прогремел взрыв, после чего начался пожар. Экипажу удалось справиться с огнем, а пассажиры были переведены в безопасную часть парома.

Однако датская компания-судовладелец утверждает, что никакого взрыва не было, имела место некая вибрация в машинном отделении, а затем повалил дым. Но открытого пламени не было. Экипаж заглушил двигатели, заблокировал машинное отделение и включил в нем систему пожаротушения. Затем экипажу удалось запустить один из двигателей и развернуть паром обратно в Клайпеду.