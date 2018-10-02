Екатеринбург, 2 октября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В администрации Екатеринбурга идут увольнения чиновников. Уже известно о семерых представителях городской власти, которые потеряли работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Администрация города Екатеринбург

Свои должности потеряли руководитель департамента архитектуры мэрии Михаил Губин, глава правового департамента мэрии Екатерина Грин, руководитель отдела кадровой и муниципальной службы Сергей Сунцов, глава городского жилищного комитета Дарья Манналова, глава бухгалтерско-финансового отдела мэрии Елена Новокрещёнова, руководитель городского комитета по связи и информационным технологиям Иван Авдейчик и глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

В мэрии журналистам пояснили, что причиной увольнений стало истечение срока действия контракта.

Отметим, наблюдатели не исключают новых увольнений. В ближайшие дни могут быть приняты решения по судьбам заместителей главы администрации города, которого уже ни де-факто, ни де-юре не существует. Уже известно, что у главы города будет восемь заместителей, а не девять, как было у сити-менеджера. Кому-то придётся уйти.

Напомним, власть в Екатеринбурге поменялась 25 сентября. Депутаты городской думы единогласно выбрали главу города, им стал свердловский вице-губернатор Александр Высокинский. Таким образом, двуглавая система управления городом, существовавшая с 2010 года, окончательно ушла в прошлое.