Ярославль, 2 октября, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов прокомментировал причину своего ухода в прямом эфире подконтрольного мэрии «Городского телеканала», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Говоря о причинах отставки, он упомянул губернатора и правительство области.

Я служащий человек, есть договоренности с губернатором, и я принял решение — перехожу в Московскую область, возглавлять один из самых достойных районов Подмосковья. Но я считаю, что те решения, которые приняты на уровне правительства Ярославской области — они осознанные, и я думаю, что будущий мэр, который будет руководить городом, привнесет еще больше результатов, город будет красивым, процветающим», — сказал Владимир Слепцов в прямом эфире «Городского телеканала».

Если внимательно проанализировать слова Слепцова, становится понятно, что самостоятельно он принимал решение только о месте будущего трудоустройства. Похоже, что Владимир Слепцов несколько сомневается и в качестве принятых правительством «осознанных решений» по поводу «будущего мэра».

Все это вполне вписывается в наиболее распространенную версию отставки Слепцова — место мэра Ярославля освободили для нынешнего главы Переславля-Залесского Владимира Волкова. Впрочем, никто из официальных лиц эту версию пока не озвучил.