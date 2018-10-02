Пекин, 2 октября, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине прокомментировала перспективы второго раунда переговоров между Китаем и США по вопросам международной политики и безопасности, сообщает 2 октября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Из слов китайского дипломата вытекает, что новый этап двустороннего диалога будет отложен по просьбе американской стороны; вместе с тем, в вопросе, который прозвучал в адрес Хуа Чуньин, акценты были расставлены в обратном порядке и со ссылкой на СМИ США прозвучало предположение, что инициатором переноса встречи является китайская сторона.

Отметим, что первоначально проведение второго раунда переговоров было намечено на середину октября текущего года. О новых сроках встречи дипломатов двух стран пока не сообщается.