Ереван, 2 октября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Парламент Армении в спешном порядке на внеочередном заседании, которое началось в 19:30 по местному времени, принял законопроект, который премьер-министр Армении уже назвал «позорным».

facebook.com/vahan.shirak Митинг возле здания парламента Армении

Суть инициированного бывшей правящей Республиканской партией Армении законопроекта в том, что если премьер-министр Армении подаст в отставку, а заседание парламента по форс-мажорным обстоятельствам не соберётся, то в таком случае заседание считается отложенным, а не несостоявшимся.

Как считает премьер-министр Армении, таким образом РПА, а также две другие парламентские силы — «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», которые, кстати, имеют портфели в правительстве Пашиняна, хотят сорвать проведение парламентских выборов.

Внеочередное заседание парламента прошло в накалённой обстановке, так как до его начала представители блока «Елк», в который входит также партия Пашиняна «Гражданский договор», собрали карточки для электронного голосования, и депутаты не смогли зарегистрироваться. Также не велась прямая трансляция заседания. В итоге, депутаты проголосовали вручную, и законопроект о внесении изменений в закон «О регламенте Национального собрания» был принят.

По словам депутата от фракции РПА Армена Ашотяна, принятием законопроекта мосты не сожжены. По его словам, этот законопроект не препятствует проведению внеочередных выборов.

«Этот законопроект является одной из гарантий парламента выполнять конституционные полномочия и абсолютно не имеет отношения к политическому процессу по проведению внеочередных выборов. Этот процесс не может быть организован языком политических давлений, шантажа, криков и оскорблений», — сказал Ашотян.

По его мнению, данный законопроект создаёт более благоприятные условия для проведения политического, а не физического процесса.

Читайте также: Пашинян заявил о проведении в декабре внеочередных парламентских выборов

После того, как стало известно о проведении внеочередного заседания, премьер Армении призвал граждан срочно собраться у здания парламента на митинг.

В данный момент, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, у здания парламента собралось несколько тысяч человек. Сам Пашинян пришёл на митинг, призвал граждан соблюдать спокойствие, не предпринимать никаких незаконных действий, а сам зашёл в здание парламента.

Таким образом, обострение внешнеполитической ситуации в Армении достигло сегодня апогея.

После того, как в мае 2018 года парламент Армении, на фоне массовых акций протеста, проголосовал за кандидатуру оппозиционного депутата Никола Пашиняна, и тот стал премьер-министром, встал вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов, так как в парламенте большинство осталось за РПА, а правительство сформировала самая малочисленная фракция парламента.

Если вначале все парламентские политические силы были за проведение внеочередных выборов, то после того, как на выборах Совета старейшин Еревана партия власти получила беспрецедентные 81% голосов, парламентские силы стали противиться проведению выборов.