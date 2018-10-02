Ростов, Ярославская область, 2 октября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области взяло под контроль ситуацию с подачей тепла в 1 и 2-ом микрорайонах города Ростова. Об этом корреспондента ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Два микрорайона отапливает ООО «Котельная Промплощадки», подача газа на которую прекращена из-за долгов. К котельной подключены 52 многоквартирных дома, в которых проживают более 10 тысяч человек, школа, 4 детских сада и 2 физкультурных комплекса.

Сбои с теплом возникли в результате накопившейся задолженности за природный газ у ООО «Котельная Промплощадки» перед компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль». Подача газа была отключена еще после окончания прошлого отопительного сезона.

По информации администрации Ростова, все имеющиеся на территории города 14 котельных готовы к отопительному сезону, идет процесс подключения к теплоснабжению. ООО «Котельная Промплощадки» также имеет все технические возможности для начала работы, но лишь при условии возобновления подачи газа.

3 октября 2018 в арбитражном суде Ярославской области будет рассмотрен вопрос о заключении мирового соглашения между ООО «Котельная Промплощадка» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». Как полагают в администрации района, это позволит урегулировать вопрос задолженности и обеспечить пуск газа на котельную до конца недели.