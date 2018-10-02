Липецк, 2 октября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Олег Королёв эффективно руководил регионом, но его отставка была неизбежной из-за долгого срока, в течение которого он оставался на своем посту. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доктор политических наук Владимир Слатинов.

Admlip.ru Олег Королев

«Отставка не неожиданная. Понятно, что после сентябрьских выборов, которые прошли для Кремля не без проблем, вопрос об ускоренной ротации губернаторского корпуса — в том числе об избавлении от губернаторов-старожилов, от которых накопился эффект усталости, — резко актуализировался. В тех регионах, где у губернаторов низкий рейтинг, даже если эти губернаторы эффективны — а я считаю, что Королёв вполне эффективным был губернатором, — все равно необходимо этот эффект недовольства каким-то образом снижать, в том числе путём досрочной ротации. Если бы не сентябрьские выборы, Королёв, вполне возможно, мог бы досидеть до весны, хотя вряд ли бы переизбрался на новый срок. Так что эта отставка вписывается в тренд на обновление губернаторского корпуса», — считает эксперт.

Напомним, Олег Королёв 2 октября обратился к липчанам, сообщив, что попросил президента Владимира Путина перевести его на другую должность, чтобы «дать дорогу молодым».

Долгий срок руководства регионом (Королёв возглавлял администрацию 20 лет) стал единственной причиной отставки, так как руководство губернатора-долгожителя было эффективным, считает Владимир Слатинов.

«Кремль считал Королёва достаточно эффективным губернатором, который, во-первых, достаточно успешно развивал территорию в социально-экономическом смысле, а во-вторых, поддерживал в ней достаточно высокий уровень стабильности, из неё не приходило очень плохих новостей. Но понятно, что сохранение Королёва дальше у власти работало бы на серьёзный рост напряжённости в регионе, и Кремль пытается её снять путём массовых досрочных отставок. Королёв оставляет регион в достаточно неплохом состоянии — при всех проблемах, Липецкая область является одной из наиболее успешно развивающихся в Черноземье. Достаточно сказать, что она лидер по эффективности инвестиционной политики, там находится реально работающая и очень успешная особая экономическая зона, в которую инвесторы идут сейчас, даже несмотря на политические сложности», — сказал эксперт.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Игоря Артамонова, бывшего топ-менеджера «Сбербанка». Соответствующий указ был подписан 2 октября, и президент лично сообщил Артамонову о назначении. Преемник Королёва, назначенный президентом, по мнению политолога, также вписывается в политический тренд.

«В этом смысле выбор преемника в значительной степени понятен. С одной стороны, приходит человек не из региона — Кремль не доверяет местным элитам и считает, что задачи майских указов более эффективно реализуют технократы-менеджеры, направляемые либо из других регионов, либо из федеральных органов власти, либо, как мы видим на примере Артамонова, из крупных успешных компаний», — заключил Владимир Слатинов.