* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 октября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. В результате операции Вооруженных сил Афганистана в провинции Лагман уничтожено по меньшей мере четверо ключевых командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганский пейзаж

Официальные представители министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в результате засады, организованной Вооруженными силами страны в уезде Давлат-Шах провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам), было ликвидировано по меньшей мере четыре ключевых лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», помимо четырех раненых командиров, еще один лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил ранения.

Согласно вышеупомянутому заявлению, никто из солдат Вооруженных сил Афганистана не пострадал.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заметно активизировали свою деятельность в провинции Лагман, долгое время являвшейся относительно спокойным регионом на востоке страны.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данное заявление министерства внутренних дел.