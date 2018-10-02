Сеул, 2 октября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён призвал КНДР воздерживаться от возможных провокаций, иначе все достигнутые ранее соглашения буду аннулированы.

Плакат, КНДР

С таким заявлением премьер-министр выступил на заседании Национального собрания, на котором рассматривался вопрос ратификации Пханмунчжомской декларации, сообщает южнокорейское информационное агентство Чосон Ильбо.

Впрочем, Ли Нак Ён подчеркнул, что ожидает положительной динамики в переговорах КНДР и США и отметил важность достигнутых соглашений о демилитаризации пограничных территорий и заморозке совместных с США учений. По его мнению, это не ослабляет оборону государства, а способствует снижению напряжённости между двумя странами.