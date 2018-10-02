Калуга, 2 октября, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В Калуге 2 октября возле здания, где находятся приемные сенаторов Совета Федерации от Калужской области Юрия Волкова и Алексея Александрова были выставлены одиночные пикеты представителей общественного движения «Суть времени». Активисты обратились к сенаторам с требованием отклонить пенсионную реформу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском отделение общественного движения «Суть времени», его представители напомнили российским сенаторам, что от их решения конкретно зависит будущее миллионов соотечественников.

Фото пресс-службы калужском отделение общественного движения «Суть времени» Одиночный пикет против пенсионной реформы

«Более 13 тысяч калужан подписали обращение к президенту о неприемлемости предлагаемой пенсионной реформы. Негативное отношение к власти среди народа растет. Правительство называют грабительским и антинародным. Игнорирование властью мнения граждан приведет к нарастанию в массах недовольства и недоверия, что в итоге может привести нашу страну к краху», — заявила представитель движения «Суть времени» Оксана.

«Люди возмущены решением депутатов, принявших законопроект о повышении пенсионного возраста. Многие калужане интересовались целью нашего мероприятия и высказывали слова одобрения и поддержки», — сказала другая активистка «Сути времени» Лидия.

Пикетчики призвали сенаторов проголосовать против принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Напомним, 25 сентября 2018 года общественное движение «Суть времени» передало в приемную президента РФ более миллиона (1 041 639) подписей граждан России под обращением к главе государства Владимиру Путину с призывом остановить инициированную кабинетом министров антинародную пенсионную реформу.

3 октября на заседании Совета Федерации РФ будет рассмотрен вопрос о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (проект № 489 161−7).