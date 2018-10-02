Москва, 2 октября, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Маршрут Москва-Калининград оказался самым дешёвым из 10 наиболее популярных авиарейсов (по РФ) в октябре 2018 года. Об этом ИА REGNUM рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.ру, которые изучили динамику ценовых колебаний на авиабилеты на полёты по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

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В целом же три самых популярных маршрута по России в октябре 2018 года — это полёты из Москвы в Сочи, Симферополь и Минводы. Кроме того, по словам экспертов, в октябре 2018 года авиабилет из Москвы в Калининград и обратно обойдётся в 7 тысяч 212 рублей. Между тем в октябре 2017 года эта сумма составляла 8 тыс. 994 рубля. На втором месте по дешевизне — полет из Москвы в Краснодар, а на третьем — из Санкт-Петербурга в Краснодар.

Если же говорить о полётах из РФ в Европу, то три самых популярных маршрута здесь — Москва-Прага, Москва-Ларнака и Москва-Париж. Самыми же подешевевшими рейсами в Европу из списка 10-ти самых популярных у граждан РФ оказались рейсы в Берлин, Ригу и Рим.

Из стран дальнего зарубежья три самых популярных у жителей РФ авиамаршрута в октябре 2018 года — это рейсы в Тель-Авив (с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга) и в Анталью. Что касается ближнего зарубежья, то самыми популярными рейсами названы полёты из Москвы в Ереван, Тбилиси и Кишинёв.

Напомним, что 12 сентября ИА REGNUM сообщало, что курсы евро и доллара достигли такого психологического барьера, когда всё больше граждан РФ готовы отказаться от отдыха за рубежом. Так, опрос, проведённый среди 7 тысяч человек, показал, что почти треть граждан РФ находят для себя отдых за границей слишком дорогим. Что касается остальных, то 10% признались, что отказываются от отдыха за рубежом, так как слишком любят Россию, 9% посетовали на отсутствие загранпаспорта или трудности в получении визы.