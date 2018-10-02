Тверь, 2 октября, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В ближайшие три года в Тверской области намерены увеличить объем валового регионального продукта, нарастить темпы роста производства продукции сельского хозяйства, создать почти девять тысяч новых рабочих мест. 2 октября на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и 2020−2021 годы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

Игорь Руденя, открывая заседание, обратил внимание его участников, что прогноз должен учитывать реализацию в Тверской области с 2019 года национальных проектов и программ в рамках исполнения Указа президента Владимира Путина.

«Для Тверской области приоритетным является улучшение демографических показателей, создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, развитие инфраструктуры», — пояснил губернатор.

Сегодня в регионе наблюдается сокращение естественной убыли населения, и по прогнозу в ближайшие три года эта тенденция сохранится. По уровню рождаемости регион занимает седьмое место по Центральному федеральному округу. Активно строится жилье: в 2017 году введено более 585 тыс. кв. метров жилья, как ожидается, рост продолжится и в ближайшие годы.

Глава региона отдельно затронул вопросы газификации, отметив, что в отраслевую программу на 2019 год должны быть включены только строительно-монтажные работы, средства на проектно-изыскательские работы выделяться не будут.

«Деньги тратим только на постройку газовых сетей по имеющейся документации, прошедшей экспертизу. Наша задача — наверстать в 2019 году недостающие показатели за 2017 и 2018 годы. Нам нужны не просто километры, а увеличение процента газификации Тверского региона», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор поручил заместителям председателя правительства и министерствам совместно с Ассоциацией муниципальных образований Тверской области в недельный срок внести предложения по дальнейшему развитию в регионе жилищного строительства и представить анализ имеющихся в регионе готовых документов для начала работ по газификации.

Ключевыми для регионального развития глава региона обозначил показатели динамики промышленного и сельскохозяйственного производства, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. В соответствии с прогнозом по инвестициям в основной капитал к 2021 году лидирующими отраслями будут сельское и лесное хозяйства, обрабатывающие производства, электроэнергетика и другие. Объем валового регионального продукта, по прогнозу, составит более 450 млрд рублей в 2019 году, 478 млрд рублей — в 2020 году и 512 млрд рублей в 2021 году.

В ближайшие три года в регионе планируется создать 8 тыс. 963 новых рабочих мест, в том числе более 5,8 тысячи — за счет реализации инвестиционных проектов на таких предприятиях как ЗАО «ДКС», ЗАО «Хамильтон Стандарт — Наука», ООО «Гематек», ООО «Коралл», Калининская атомная станция, ООО «Герс Технолоджи», ООО «МодернГласс», ООО «ПолиТорф», ООО «Илкон», ООО «Каменка», ООО «Николаевская ферма».

Игорь Руденя подчеркнул, что на ситуацию в сфере занятости населения положительное влияние оказывают меры миграционной политики. Для того, чтобы сохранить позитивные тенденции трудоустройства жителей региона, глава региона предложил провести ревизию земель около Твери и других крупных городов для возможного создания на них технопарков с новыми производствами.

«Мы считаем, что сегодня мы находимся в устойчивой зоне развития Тверского региона в позитивном направлении. Но при этом амбиции Тверской области выше, чем установленные прогнозные показатели. Мы проведем дополнительный анализ работы наших министерств, задач, которые мы себе ставим, и сформируем направления, по которым мы приложим дополнительные усилия», — прокомментировал Игорь Руденя рассмотрение прогноза социально-экономического развития Тверской области журналистам.