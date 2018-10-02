Москва, 2 октября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Конкуренцию заявлениям главы МИД Украины Павла Климкина могут составить только сообщения украинских же военных о том, что Россия якобы применяет «токсичное ядерное оружие», считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент). 1822

Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российское ядерное оружие или «инфраструктура для ядерного оружия» могут присутствовать на территории Крыма.

«Заявления министра иностранных дел Украины почти всегда напоминают «открытия британских ученых» и комментировать их без иронии практически невозможно. Конкуренцию им могут составить только сообщения украинских военных о «применении российско-террористическими войсками токсичного ядерного оружия» на «северо-юге оккупированной территории».

Климкин обвинил Россию в размещении ядерного оружия в Крыму по понятным причинам своей некомпетентности, но с непонятной целью. Размещать ядерное оружие в Крыму попросту незачем. Российская ядерная триада технически никак не зависит от этой географической точки. Даже ее морская составляющая не завязана на Черноморский флот и его базы.

Единственное, что можно логически допустить, так это жгучее желание как-то напомнить о вопросе Крыма вообще. Миллионы «безвинно замученных крымских татар» и миллиарды брошенных в тюрьму украинских режиссеров прогрессивную общественность возбуждать перестали.

Не исключено, что поэтому Климкин решил пустить в ход самую «толстую» страшилку про ядерное оружие. Параллельную реальность, в которой делают свои заявления украинские политики, вообще трудно анализировать».

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