Севастополь, 2 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Севастопольские депутаты приняли закон о перспективных особо охраняемых природных территориях регионального значения, включив в список 14 земельных объектов. Решение принято 2 октября на очередном заседании парламента города-героя.

Сарапулов Мемориальный комплекс «Сапун-гора»

«Проект закона получил положительное заключение аппарата Законодательного собрания, в него были внесены все технические поправки», — сообщил депутат Вячеслав Горелов.

Согласно документу, статус перспективных ООПТ получили Мекензиевское плато, гора Спилия, бассейн реки Уппа, бассейн реки Ай-Тодорка, холм Канробера, можжевельник высокий «Патриарх Тавриды», фисташка на мысе Сарыч, платан Палласа, Озёрные дубы, дубы «Стражи Бельбека», фисташки у села Камышлы, гора Гасфорта, Сапун-гора и парк у бухты Казачья.

Парламентарий также напомнил, что правительство города ранее предлагало закрепить законом не 14, а 11 ООПТ без горы Гасфорта, Сапун-горы и парка у бухты Казачья.

«Севприроднадзор и правительство города по разным причинам возражают относительно этих объектов. Однако мы считаем, что их включение позволит обеспечить комплексные экологические обследования с целью обоснования присвоения им правового статуса ООПТ и проведение государственной экологической экспертизы материалов этих обследований», — подчеркнул Вячеслав Горелов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за строительства газопровода в Севастополе земельный участок ландшафтного заказника «Караньский» может потерять статус ООПТ. Предполагается, что новый газопровод пройдёт через Балаклаву и мыс Фиолент к бухте Казачья.