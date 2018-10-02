Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 17:43 — ИА Регнум. В доме на 4-й линии Васильевского острова в центре Петербурга обнаружился дореволюционный магазин купца Старожилова. По крайней мере, вывеску этого заведения нашли реставраторы.

СПбО ВООПИиК Вывеска дореволюционного магазина

Находку сделали, когда расчищали штукатурный слой дома №11 на 4-й линии, известного как Дом Гилмора. Вывеска гласит: «Магазинъ В.И. Старожилова». В магазине торговали сигарами — об этом сообщается на вывеске, обнаруженной во втором окне.

«По всей видимости, магазин располагался на первом этаже дома, однако в советское время арочные окна первого этажа, в которых располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться», — считают градозащитники.

Энтузиасты впоследствии нашли упоминание лавки купца Старожилова на 4-й линии в Справочной книге о купцах 1880 года.

Градозащитники также обеспокоены законностью проводимых работ на фасаде здания: дом Гилмора является выявленным объектом культурного наследия, однако историко-культурная экспертиза на проект работ по ремонту фасада на сайте комитета по охране памятников (КГИОП) не размещалась.

В комитете корреспонденту ИА REGNUM 2 октября сообщили, что в июне 2018 года КГИОП выдал задание ЗАО «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» на проведение работ по сохранению исторического памятника.

«Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта до настоящего времени в КГИОП не поступала», — признали в комитете Смольного.

Однако, добавили там, в июле 2018 года КГИОП выдал разрешение ООО «Экострой» на обследование технического состояния фасадов. Специалисты КГИОП сами обнаружили исторические вывески, но их судьба и способы сохранения будут обсуждаться после окончания обследования.

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