Мадрид, 2 октября, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Количество безработных, зарегистрированных в испанских центрах занятости, выросло на 20 441 по сравнению с августом 2018 года, сообщает издание ABC. Однако эта цифра ниже, чем в прошлом году, когда за первый месяц осени лишились работы 27 858 человек.

Цитата из х/ф «Змеиное яйцо». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Безработные

Среди молодых людей в возрасте до 25 лет уровень безработицы увеличился сразу на 9,45%. Последние три года стремительно падает число заключаемых в сентябре контрактов на обучение: в этом году их было только 2 527.

Всего в Испании, по официальным данным, насчитывается свыше 3 миллионов безработных — 3 202 509 человека.

При этом в целом ситуация с безработицей в Испании сейчас выглядит намного более оптимистично, чем год назад. С сентября 2017 года общее количество безработных сократилось на 6,09%. За это время устроиться на работу смогли 126 314 мужчин и 81 359 женщин.