Москва, 2 октября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Совладелец компании — подрядчика РЖД «1520» Валерий Маркелов подозревается в даче взятки обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом заявлено 2 октября на заседании Басманного суда в Москве, в ходе которого рассматривается ходатайство об аресте Валерия Маркелова, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как заявил следователь в ходе судебного слушания, «Маркелов и ещё трое его предполагаемых сообщников в Москве дали взятку должностному лицу, а именно — полковнику Захарченко».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замначальника антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был арестован по подозрению в коррупции в сентябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей.

В ходе обысков у Захарченко было обнаружено порядка 9 млрд рублей в различной валюте, происхождения которых он объяснить не смог. Данные средства, а также имущество полковника были изъяты в пользу государственного бюджета.

Захарченко также инкриминируется воспрепятствование осуществлению правосудия. В настоящее время он содержится под стражей.

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