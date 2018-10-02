В Барнауле в результате ДТП пострадали 11 человек
Барнаул, 2 октября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами врезался в опору моста в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Массовое ДТП
ДТП произошло во вторник, 2 октября, на проспекте Строителей в районе дома № 143. В результате инцидента пострадали 11 человек.
По предварительной информации, виновником аварии стал водитель автобуса, который не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на опору моста.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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