Минск, 2 октября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Украина не будет запрещать обстрелы гражданских объектов на территориях ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«К сожалению, украинская сторона не согласилась с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией, ДНР и ЛНР, о запрете на обстрелы гражданских объектов и запрете ведения разведовательно-диверсионной деятельности на территориях сторон конфликта», — сказал Грызлов журналистам.

Он уверен, что обсуждение мер в сфере безопасности должно быть подкреплено шагами по политическому урегулированию, важнейшие из которых — амнистия и введение по формуле Штайнмайера особого статуса Донбасса.

Ситуация тем тревожнее, что приближается срок окончания действия украинского закона об особом статусе.

«Мы обсуждали данный вопрос, и российская делегация вновь подчеркнула, что временный характер этого закона не соответствует Минским договоренностям. Особый статус Донбасса должен быть постоянным, как это предусмотрено Минскими договоренностями и подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН», — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что только полное и последовательное выполнение Минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса.