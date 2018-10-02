Мэр итальянского города, принимавший мигрантов, арестован за коррупцию
Реджо-ди-Калабрия, Италия, 2 октября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии арестовали мэра города Риаче Доменико Лукано, сообщает Sky Tg24 во вторник, 2 октября.
Tax Credits
Грязные деньги
Издание называет Лукано «символом принятия» иностранных граждан. В небольшом городе жили несколько тысяч мигрантов.
Однако, по версии правоохранителей, Лукано руководствовался не вполне гуманитарными соображениями. Мэру вменяют хищение средств, выделяемых из бюджета страны на содержание мигрантов.
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