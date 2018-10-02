Минск, 2 октября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине договорились о разведении сил в районе Станицы Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом сообщил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Грызлов

«На заседании Контактной группы участники договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской с 5 октября 2018 года», — сказал Грызлов.

Кроме того, отметил он, Контактная группа продолжила обсуждение пакета дополнительных мер в соглашение о режиме прекращения огня.

«К сожалению, украинская сторона не согласилась с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией, ДНР и ЛНР, о запрете на обстрелы гражданских объектов и запрете ведения разведовательно-диверсионной деятельности на территориях сторон конфликта», — заявил полпред России.