Москва, 2 октября, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Важное заявление президента Сербии Александра Вучича о готовности сохранить нейтралитет Сербии в военной сфере — «это ответ Белграда руководству НАТО, которое поставило своей целью превратить Балканы в подконтрольный регион своего влияния». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

«Запад, в первую очередь в лице Североатлантического альянса, целенаправленно раскачивает ситуацию, ведет неприкрытую подрывную деятельность в регионе, играет на национальных и религиозных интересах многонационального народа Сербии, чтобы продолжать оказывать давление на руководство страны, вынуждая Белгард признать независимость Косово и окончательно расколоть страну. Руководство Сербии в свою очередь демонстрирует миролюбивость своей политики и готовность предпринять все меры для того, чтобы исключить эскалацию конфликта, избежать прямого вооруженного столкновения на границе с непризнанным Косово и сохранить целостность страны», — отметил парламентарий.

Встреча двух лидеров показала еще раз Западу, что Россия всегда готова поддерживать братский сербский народ, подчеркнул депутат.

«Состоявшаяся в Москве встреча президентов России и Сербии в условиях нынешней сложной ситуации в братской республике и на Балканах стала подтверждением значимости суверенитета, территориальной целостности, экономической независимости Сербии и готовности к развитию сотрудничества. Беседа прошла на русском языке, что подчеркивает степень глубокого уважения главы Сербии Александра Вучича к России и лично к нашему президенту», — указал Железняк.

Сербия остается привержена принципу нейтралитета в военной сфере, заявил президент Сербии Александар Вучич на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.